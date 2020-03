Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Cabinetul Florin Citu sunt audiati, timp de trei zile, in comisiile de specialitate din Parlament. Noul premier propus are aceeasi echipa de ministri ca Ludovic Orban, fiind si Guvernul interimar, demis de Parlament prin motiune de cenzura. O singura modificare s-a facut in Guvern,…

- Ministrul propus pentru Afaceri Externe, Bogdan Aurescu, a primit marti aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 23 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si trei abtineri de catre membrii Comisiilor de politica externa si pentru comunitatile de romani…

- Ministrul propus pentru Afaceri Externe, Bogdan Aurescu, a primit marti aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Decizia a fost luata cu 23 de voturi "pentru", 15 "impotriva" si trei abtineri de catre membrii Comisiilor de politica externa si pentru comunitatile…

- Deputatul Ionut Stroe a primit, marti, aviz negativ pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat. La finalul audierilor care au avut loc la Camera Deputatilor, s-au inregistrat…

- Deputatul Ionut Stroe a primit, marti, aviz negativ pentru functia de ministru al Tineretului si Sportului din partea Comisiilor reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat.Elena Udrea, dezvaluiri fara perdea: 'Din pacate, cel mai bun sfat de la Traian…

- Ministrul propus pentru Tineret si Sport, Ionut Stroe, a afirmat, marti, la audierile din Comisiile reunite pentru Invatamant, Stiinta, Tineret si Sport din Camera Deputatilor si Senat, ca MTS are nevoie de o schimbare radicala, "din temelii", precizand ca risipa este cea care ar putea sa caracterizeze…

- Partidul Național Liberal ia in calcul atacarea la Curtea Constituționala proiectul privind dublarea alocațiilor pentru copii invocand ca nu s-a ținut cont de principiul bicameralismului.Potrivit unor surse din partid, in contestație se va invoca faptul ca la votul din Parlament nu s-a ținut cont de…

- Romanii vor putea beneficia de pana la 710 lei, in anumite conditii. Statul va acorda acesti bani lunar. Proiectul de lege care prevede acest ajutor mai are de trecut un singur hop in Parlament. O propunere legislativa care-i priveste pe parintii cu copii mici a fost adoptata tacit in Senat si va merge…