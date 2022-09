Primarul Iasului, liberalul Mihai Chirica, sustine ca majorarea salariilor alesilor locali reprezinta un disconfort de imagine, insa este necesara in anumite cazuri, informeaza Agenția de presa Rador. Edilul a mai declarat, pentru postul nostru de radio, ca aceasta masura trebuie sa poata fi si pusa in aplicare, respectiv sa existe fondurile adecvate in bugetele locale. „Cunosc situația primarilor din județ și numai din județ, pentru ca suntem in tot felul de grupuri in care discutam aceste aspecte. Unii dintre ei chiar sunt in situații critice, poate nu cei mai saraci, dar nici in situația de…