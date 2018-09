Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul II de pensii nu va fi taiat, suspendat sau eliminat ci, din contra, pana la final de an ar putea fi "o surpriza placuta", pe acest pilon de pensii, a declarat miercuri, la Digi 24, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici."Nu va taia nimeni din Pilonul II, nu va suspenda, nu va bloca,…

- Prima noapte pe ”Insula Iubirii” va fi complet diferita fața de ceea ce s-ar fi așteptat unul dintre cupluri, iar apusul le va rezerva o surpriza neașteptata: primul bonfire cu Radu Valcan. Pentru unul dintre concurenți, care nu ii acorda prezumția de nevinovație partenerei, deși aceasta nu i-a greșit…

- Vremea calduroasa va persista in majoritatea zonelor țarii. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depași usor pragul critic de 80 de unitați local in mai multe zone ale tarii. Spre seara, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, averse și descarcari electrice in zonele…

- Vremea va fi frumoasa, chiar daca prima zi a saptamanii va aduce cateva averse și furtuni. Apoi, treptat, vom avea zile cu mult soare și temperaturi ce ajung pana la 32 de grade Celsius. Ziua libera de Sfanta Maria Mare va fi o zi superba de vara, insa ne putem aștepta și la cateva averse, […]

- La o zi dupa ce FCSB a remizat cu Dinamo, 3-3 pe Arena Nationala, Gigi Becali a dezvaluit ca nu a oprit cautarile pentru linia ofensiva a vicecampioanei. In conditiile in care tratativele cu Cristian Lopez (27 de ani) nu au picat definitiv, finantatorul ros-albastrilor a anuntat,...

- Vremea va deveni in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate și vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și descarcari electrice in vestul, centrul și nordul țarii, precum și i...

- Saptamana care urmeaza vremea se imbunatațește substanțial, iar ploile vor fi mai rare. Sunt anunțate cateva ploi razlețe abia la mijlocul saptamanii. In schimb, temperaturile vor scadea puțin, așa incat maximele nu vor atinge 30 de grade Celsius. Luni, 16 iulie Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius,…

- Surpriza de proportii pentru viitorii miri. Trupa Zero le canta gratis la nunta. Nu va vine sa credeti? Ei bine, ba da, chiar asa este. Trupa Zero le face o surpriza de proportii viitorilor miri si vine cu o oferta de nerefuzat. Exista si o regula pe care viitori miri trebuie sa o indeplineasca pentru…