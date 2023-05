Surpriză la Târnova: Florin Farcașiu renunță la conducerea organizației locale PNL Florin Farcașiu a anunțat astazi ca renunța la conducerea organizației locale PNL Tarnova. Florin Farcașiu a fost unul dintre cei mai longevivi primari, el ocupand aceasta funcție la Tarnova din 1990 pana la alegerile din anul 2020. Dupa ce a pierdut primaria, a fost una dintre cele mai puternice voci ale noii opoziții din Tarnova. […] The post Surpriza la Tarnova: Florin Farcașiu renunța la conducerea organizației locale PNL first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Surpriza la Tarnova: Florin Farcașiu renunța la conducerea organizației locale PNL appeared first on Arad… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

