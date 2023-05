Stiri pe aceeasi tema

- „Sferturile" Ligii Campionilor la handbal feminin se disputa in dubla manșa, iar primele doua jocuri au fost programate sambata, 29 aprilie: Ferencvaros Budapest – Metz Handball 26-32 și Odense Handbold – Gyori Audi ETO 27-29. Duminica, 30 aprilie, au avut loc celelalte meciuri din manșa intai: Rapid…

- CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia daneza Team Esbjerg, scor 32-28 (17-13), in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Principala marcatoare pentru vicecampioana Romaniei a fost Cristina Neagu cu 7 goluri. mansa retur se va disputa la Bucuresti, in 7 mai,…

- Rapid disputa duminica, de la 15:00, manșa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor, intalnind-o la București pe Vipers. Jocul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 3, Prima Sport 3 și Digi Sport 3. Returul e programat sambata viitoare, de la 17:00, in Norvegia. Surpriza…

- Formatia FCU Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.30, pe teren propriu, pe Chindia Targoviste. Disputa din Banie conteaza pentru etapa 6 din play-out-ul Superligii si are o importanta mare pentru ambele combatante. Trupa lui Nicolo Napoli vrea victoria si astfel sa-si pastreze locul din clasament…

- Cifrele partidei cu CFR Cluj, castigate de Farul, vorbesc de la sine despre dominarea echipei de pe litoral. S a incheiat turul turneului play off al Superligii, pana la finalul campionatului mai fiind de jucat cinci meciuri. Pe primul loc este Farul Constanta, care are patru puncte avans fata de a…

- Liga Profesionista de Fotbal a publicat marți programul primei etape a fazei play-off-ului din Superliga. Capul de afiș este derby-ul feroviarelor, CFR Cluj urmand sa primeasca vizita lui Rapid București.Cu toate ca a mai ramas de jucat restanța dintre Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și FC U Craiova 1948,…

- Echipa Sepsi Sf. Gheorghe a incheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 2-2, cu formatia CFR Cluj, in ultimul meci al etapei a 29-a din Superliga. Cu 40 de puncte inainte de ultima etapa, FCU Craiova 1948 spera și ea la play-off, in condițiile in care in joc e și celebrul meci direct, 3-0…

- CSM Bucuresti a pierdut meciul disputat duminica, in deplasare, cu formatia Krim Ljubljana, scor 28-26 (13-14). Astfel, vicecampioana incheie pe locul 2 in grupa A din Liga Campionilor. CSM Bucuresti nu o mai poate intalni in aceasta faza pe Rapid Bucuresti. De pe primul loc s-a calificat direct Vipers,…