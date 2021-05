Stiri pe aceeasi tema

- Villarreal și Manchester United se infrunta la Gdansk (Polonia) in finala Europa League. Dupa prima repriza, Villarreal se afla in avantaj, grație golului marcat in minutul 29 Gerard Moreno, iar la pauza antrenorul Unai Emery și-a ținut mai mult timp jucatorii la vestiare. ...

"Suporterii veniti din strainatate vor trebui sa se conformeze restrictiilor si cererilor de intrare pe teritoriul polonez, deoarece nu va exista nicio exceptie", a anuntat Uniunea Asociațiilor Europene de Fotbal.