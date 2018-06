Milan lanseaza partea a patra din ”Not Another Pop Mash-up”

Pana in prezent, artista a lansat alte 3 videoclipuri din seria ”Not Another Pop Mash-up”, adunand impreuna peste 72.000 de views si reactii pozitive in Social Media. Milan este prima artista tanara din Romania care face mash-up de coveruri la piese cunoscute, dar si mai putin… [citeste mai departe]