Surpriza de la summit-ul G20 – Kievul s-a supărat Liderii tarilor din G20 au denuntat sambata „utilizarea fortei” pentru obtinerea de castiguri teritoriale in Ucraina, dar fara a denunta o „agresiune” rusa impotriva acestei tari, potrivit unei declaratii ce va fi comunicata la finalul summitului, conform AFP. „Referitor la razboiul in Ucraina” (…)”in legatura cu Charta ONU, toate statele trebuie sa se abtina sa recurga la amenintare sau la utilizarea fortei pentru a cauta sa obtina castiguri teritoriale impotriva integritatii teritoriale si a suveranitatii politice a oricarui stat”, au conchis reprezentantii tarilor din G20, care nu au vorbit… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

