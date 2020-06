Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni, 67 de ani, spune ce il apasa acum, dupa desparțirea de clubul flamand: "Au fost și provocari interne, iar asta a fost cea mai mare prostie. Și nu ma refer la vestiar". Loți Boloni. Trei ani la Antwerp. Trei ani foarte buni, cu play-off, Top 4 și finala Cupei Belgiei. Neașteptat pentru…

- Mbokani e al doilea fotbalist care vrea sa renunțe la Antwerp, dupa ce clubul flamand a anunțat plecarea lui Ladislau Boloni: „Cred ca e un om extraordinar și un tehnician de top. Și nu s-a procedat corect cu el” Dupa trei ani, Loți Boloni parasește Antwerp, careia i-a dat forța, incredere, valoare,…

- Momente grele ne așteapta pe fiecare dintre noi. Recent, unul dintre miliardari a declarat ca afacerea lui se prabușește. Cineva, desigur, se bucura pe acest subiect, afirmand ca, in cele din urma, s-a facut dreptate și fiecare va primi ceea ce merita. Dar altcineva se pune pe ganduri. Daca ei (miliardarii)…

- Portarul Sinan Bolat (31 de ani), pe care Ladislau Boloni l-a adus la Antwerp in vara lui 2017, se desparte de clubul flamand. Motivul ar fi tocmai plecarea antrenorului. Loți Boloni a fost cel care a anunțat ca se gandește sa nu mai continue la Antwerp din aceasta vara. Oficialii clubului flamand nu…

- Ladislau Boloni ar putea s-o paraseasca dupa trei ani pe Antwerp, care se gandește la Michel Preud'homme, actualul tehnician al lui Standard. In 2008, Boloni a venit in locul lui Preud'homme la Standard. In 2008, Michel Preud'homme a devenit campion in Belgia cu Standard, un titlu așteptat de clubul…

- Ladislau Boloni (67 de ani), antrenorul lui Antwerp, este criticat de presa belgiana, care considera ca marele merit al sezonului bun ii aparține lui atacantului Dieumerci Mbokani (34) și nu ingeniozitații sale tactice. Desparțirea probabila din vara a lui Loți Boloni de Antwerp nu lasa regrete in presa…

- Ladislau Boloni, antrenorul in varsta de 67 de ani, din 2017 la Antwerp, crede ca „am ajuns la un nivel in care urmatorul pas ar fi caștigarea campionatului, iar asta ar insemna o filosofie diferita". Dupa trei ani la Antwerp, Loți Boloni pare gata sa paraseasca echipa belgiana, pe care a transformat-o…

- UEFA a recomandat federatiilor nationale sa nu declare încheiate competitiile interne din cauza pandemiei de coronavirus, asa cum intentioneaza sa faca liga profesionista din Belgia, transmite News.ro.Într-o scrisoare citata de agentia AP, UEFA se declara "încrezatoare privind…