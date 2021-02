Supriză pentru utilizatorii WhatsApp: se va introduce o nouă funcție WhatsApp, serviciul de mesagerie mobila, va introduce o noua funcție care permite citirea mesajelor mai tarziu. WhatsApp vine cu noi idei, cea mai recenta constand intr-un instrument care va permite chiar și celor mai distrați de la telefon sa nu rateze niciun mesaj. Funcția va fi numita „Citește mai tarziu”, astfel ca va permite marcarea mesajelor pentru a fi citite ulterior, atunci cand utilizatorul acceseaza aplicația. Aplicația va trimite un memento, pentru a le aminti utilizatorilor de mesajele programate pentru a fi citite. Noua funcție va utila mai ales acelor persoane care fac parte din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

