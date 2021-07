Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii mafiei țigarilor, din Arad, s-au predat vineri. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda cu țigari și spalare de bani. Procurorii cerusera arestarea preventiva pentru cei doi, Tribunalul București hotarand ca 11 dintre persoane…

- Cosmin Mladin, presupusul lider al traficului de tigari de contrabanda din Arad, disparut inainte de perchezitiile fara precedent efectuate de DIICOT la Arad, si-a facut aparitia la Tribunalul Bucuresti, acolo unde s-a judecat cererea sa de arestare preventiva.

- Ancheta DIICOT in cazul gruparii din Arad, specializata in contrabanda cu țigari la nivel european, avandu-l ca lider pe Cosmin Mladin, a scos la iveala informații care ar putea avea legatura cu cazul asasinarii omului de afaceri Ioan Crișan, care a murit dupa ce Mercedes-ul sau a fost aruncat in aer…

