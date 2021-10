Alexandra Furnea, una dintre supravietuitoarele incendiului din 30 octombrie 2015 din Clubul Colectiv, a facut, intr-un mesaj postat miercuri pe Facebook , o radiografie dura a situației in care se afla in acest moment Romania, constatand ca in 2021 ne aflam de fapt, tot in 2015, informeaza HotNews.ro . Alexandra Furnea arata cu degetul spre autoritați, care „azvarla vina dintr-o parte in alta și cand nu mai au cui sa o paseze, ridica din umeri și merg inainte”, spre sistemul judiciar, care „umilește victimele pentru a proteja vinovații” și spre politiceni care „in loc sa fie exemple de conduita,…