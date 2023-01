Proiectul REPER de abrogare a prevederii care suprataxeaza contractele de munca cu timp partial (part-time) la nivelul salariului minim pe economie, depus la finalul anului trecut in Parlament, a primit miercuri aviz pozitiv din partea Consiliului Economic si Social al Romaniei, anunta joi, 5 ianuarie, Catalin Tenita, deputat REPER de Bucuresti.

Proiectul de lege a fost depus pe 15 decembrie, la mai putin de 24 de ore de la momentul in care Curtea Constitutionala s-a pronuntat in cauza, in conditiile in care suprataxarea acestui tip de contracte afecteaza deja angajatii din categoriile…