Supraimpozitarea contractelor part-time, pariul pierdut de guvernanți Incepand cu 1 august 2022, impozitarea contractelor de munca part-timp se face la nivelul salariului minim brut pe țara aferent unei norme intregi, și nu raportat la numarul de ore lucrate efectiv. Dupa aproape un an, se observa ca numarul de contracte n-a scazut iar colectarea la buget e la fel de anemica. La vremea cand s-a introdus suprataxarea contractelor part-time, Ministerul Muncii condus de Marius Budai a spus ca masura a fost luata dupa ce s-a observat ca numarul de contracte de munca cu norma parțiala a urcat foarte mult și s-a ajuns la peste 1,1 milioane de astfel de contracte, o pondere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

