- Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria, o prezența puternica in comunitatea locala inca din 2010, anunța organizarea tradiționalului Marș al Eroilor in data de 16 decembrie 2023, cu incepere de la ora 18.00, in Piața Maria. Acest eveniment de amploare are loc in fiecare an pentru a aduce omagiu…

- Amenajarea Padurii Verzi: timișorenii sunt invitați in 18 decembrie la o dezbatere publica. Peste 3700 de timișoreni au completat chestionarul privind amenajarea Padurii Verzi ca padure parc iar pana in perioada 8-20 decembrie au loc și consultari cu cetațenii pe tema acestei amenajari.

- Marți seara, in capitala Ungariei, a avut loc un eveniment special care a marcat 34 de ani de la declanșarea Revoluției din 1989 de la Timișoara, acțiunea organizata de Institutul Cultural Roman de la Budapesta in parteneriat cu Asociația TM2023 avand parte de expoziția de fotografie Timișoara Incognito…

- Sistemul de termoficare a pornit la Timișoara la scurt timp dupa inceputul lunii octombrie. Aflata in insolvența, Colterm SA se lauda des cu stocurile pentru iarna și promite ca timișorenii nu vor mai sta zile in șir fara apa calda și caldura, cum s-a intamplat acum doi ani de zile.Insa, și munciuna…

- Nicio revoluție nu-i inutila. Daca n-ar fi avut loc Revoluția din decembrie 1989 mulți dintre noi n-am fi știut despre revoluții decat din carți. In mod dialectic, am fi inceput intai cu cauzele, și abia in al doilea rand ne-ar fi interesat unde și cand au avut loc.

- Neti Sandu și George Mihaița se cunosc de ani de zile, inca din 1991. Invitați in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro TV, ei au dezvaluit cum s-au cunoscut, dar și cum a ajutat-o actorul pe Neti Sandu in cariera. Pe Neti Sandu și pe George Mihaița ii leaga o prietenie veche, care dureaza și acum.…

- In Parcul Rozelor din Timișoara va rasuna muzica populara, iar timișorenii sunt invitați la joc. Astazi, de la ora 18, va avea loc Ruga Timișoarei cu renumiți soliști din Banat, acompaniați de orchestra Ansamblului Timișul.