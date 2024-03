Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Conservation Carpathia aduce „Natura la clasa” intr-un proiect caravana care se desfașoara in școlile din jurul Munților Fagaraș și care cuprinde proiecții de film, quiz-uri, dezbateri despre natura, dar și un concurs ce ii poate trimite pe elevi in tabara. Citește și: 6 Martie 1837: Manastirea…

- In aceasta luna a avut loc simularea la Evaluarea Naționala 2024, iar statistica este una alarmanta cu un procent covarșitor de elevi care nu au reușit sa rezolve problemele la matematica. Printre subiecte s-a numarat și exercițiul de matematica pe care 20% dintre elevii din clasa a 8-a nu l-au rezolvat…

- E un lucru deja binecunoscut ca, in Cluj-Napoca, unii proprietari de apartamente au reguli foarte stricte in ceea ce privește chiriașii.O femeie din Turda care locuiește de 3 ani in același apartament din cartierul clujean Buna Ziua a simțit asta pe pielea ei. Femeia a ramas recent insarcinata, ocazie…

- Playtech Știri are o noua provocare pentru tine sub forma unei iluzii optice. Toți utilizatorii online pot identifica elevii și cadrul didactic din clasa. Puțini sunt cei care observa ochelarii ascunși in sala. Tu poți desluși ilustrația in timpul limita pe care il ai la dispoziție? Cum te poate ajuta…

- SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Evaluare Naționala 2024 la Matematica: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a SUBIECTE ȘI BAREME SIMULARE Evaluare Naționala 2024 la Matematica: Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a In cursul zilei de marți, 6 februarie, elevii claselor a VIII-a au susținut…

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea naționala pentru Evaluarea Naționala 2024 in zilele de 5, 6 și 7 februarie, potrivit calendarului oficial. Calendarul simularii Evaluarii Naționale 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a este: 5 februarie 2024: Limba si literatura romana – proba scrisa…

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea naționala pentru Evaluarea Naționala 2024 in februarie: CALENDARUL COMPLET al probelor Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea naționala pentru Evaluarea Naționala 2024 in februarie: CALENDARUL COMPLET al probelor Ministerul Educației a aprobat organizarea…

- O profesoara din Campina a propus spre dezbatere un subiect care a starnit numeroase reacții: profesorii ii pot pune pe elevi sa-și faca singuri curațenie in clasa? Mai mulți internauți au reacționat imediat. „Nu suntem in Japonia!".