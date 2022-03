Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara nu a avut de ales si a trebuit sa revina pe arena din centru, una „sub standard” pentru nivelul actual al Ligii 2. Antrenorul Nicolae Croitoru a admis dificultatile suplimentare aduse de inchiderea „Marelui oval”. Maine, alb-violetii primesc replica celor de la FC Hermannstadt,…

- Federația Romana de Fotbal a comunicat programul etapei a 19-a a eșalonului secund, ultima din cadrul fazei regulare. Astfel, partida dintre Unirea Constanța și FC Petrolul Ploiești va fi cea care va deschide runda, urmand sa se dispute joi, de la ora 19.30, pe terenul de iarba al Centrului Național…

- Etapa a 18-a a, penultima din sezonul regulat, a Ligii a 2-a, a inceput vineri, 4 martie, și se va incheia marți, 8 martie. Programul etapei a 18-a din Liga 2: vineri, 4 martie 2022, ora 17:30Steaua București – Politehnica Iasi 3-1 sambata, 5 martie 2022, ora 11:00Dunarea Calarasi – Unirea Slobozia…

- Etapa a 18-a a, penultima din sezonul regular, a Ligii a 2-a, incepe vineri, 4 martie, și se incheie marți, 8 martie. Programul etapei a 18-a din Liga 2: vineri, 4 martie 2022, ora 17:30Steaua București – Politehnica Iasi – DigiSport, TelekomSport și LookSport sambata, 5 martie 2022, ora 11:00Dunarea…

- Universitatea Politehnica Timisoara invita elevii din clasele IX – XII, impreuna cu profesorii coordonatori, sa participe la cea de-a IX-a editie a manifestarii „Politehnica Timisoara – un pas spre viitorul tau!”. Evenimentul vizeaza informarea si familiarizarea elevilor cu mediul universitar, in scopul…

- Politehnica Timisoara ramane neinvinsa in testele din 2022. Alb-violetii au incasat azi primele goluri in amicale de la Metalurgistul Cugir, formatie clasata pe 2 in C9 si pe care a depasit-o in lupta pentru promovare in „B” din urma cu sase sezoane. Astazi tot alb-violetii au avut castig de cauza,…

- Politehnica Timisoara a oficializat astazi a doua mutare a iernii la capitolul sosiri. Alb-violetii readuc acasa un tanar crescut in Banat, inclusiv la ACS Poli, si care are deja un C.V. consistent. E vorba de Andrei Sintean, jucator de profil ofensiv care s-a despartit oarecum surprinzator de pretendenta…

- Un imprumut greu de ințeles, la fel cum au fost multe transferuri din acest sezon la gruparea alb-violeta. Alexandru Iamandache a semnat cu Politehnica Timisoara. Mijlocasul ofensiv a sosit de la FC Pucioasa sub forma de imprumut pana in 31 decembrie 2022, cu optiune de prelungire a intelegerii. Alexandru…