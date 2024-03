Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 28 a a Superligii, Farul Constanta, campioana in exercitiu a Romaniei, joaca in deplasare cu Universitatea Cluj.Partida e programata miercuri, 28 februarie 2024, de la ora 18.30.In clasament, Farul se afla pe pozitie de play off, 5, cu 41 de puncte, in timp ce formatia clujeana ocupa locul…

- Alb-violeții, invinși la Cluj-Napoca. SCM Politehnica Timișoara s-a inclinat cu scorul de 27-29 (11-16) in meciul disputat duminica seara pe terenul echipei Universitatea Cluj. Ardelenii s-au impus in partida care a contat pentru etapa a 16-a, a treia a...

- Intalnirea Universitatea Craiova - Universitatea Cluj gasește cele doua echipe cu stari de spirit diferite. Primele doua meciuri din etapa a 25-a a Superligii au fost programate vineri, 9 februarie 2024. The post FOTBAL ROMANESC Superliga Romaniei la fotbal, etapa a 25-a first appeared on Informatia…

- Universitatea Craiova a decis ca Atanas Trica sa mearga sub forma de imprumut, pana la in vara, la divizionara secunda CS Tunari. Decizia este una simpla. Ati a marcat constant la Liga 3, la „satelitul“ Stiintei, si a demonstrat ca este pe o panta ascendenta, astfel ca urmatorul pas ar fi sa-si incerce…

- Albert Hofman (20 de ani) a fost imprumutat de Universitatea Cluj la divizionara secunda Unirea Dej. Atacantul a fost pariul lui Erik Lincar cand „studenții” jucau la matineu, dar o data cu promovarea in Superliga n-a mai avut prea multe șanse. 8 meciuri in 2 ani și-a fost luata decizia de a pleca de…

- A sunat clopotelul reunirii si pentru fetele de la Politehnica Timisoara, echipa ce se claseaza pe primul loc in ierarhia Superligii. La prima sedinta au fost aproape toate fetele, cu mici exceptii motivate, dar si Claudia Bistrian noua jucatoare a echipei. Poli a dat lovitura cu Claudia, o jucatoare…

- La final de an, o regasim pe poziția de lider a SuperLigii pe Politehnica Timișoara, urmata in clasament de Universitatea Cluj. Urmatoarele 3 echipe din SuperLiga se regasesc la egalitate de puncte, 23, și vor da lupta finala pentru calificarea in play-off la inceputul lunii martie 2024! Acestea sunt…

- CFR Cluj a invins joi seara pe Universitatea Cluj, in etapa a 21-a a Superligii, ultima a anului 2023, scor 4-0 (2-0), și a revenit pe locul secund in clasament, la 8 puncte de liderul FCSB. Fotbaliștii din Gruia pun astfel capat unei serii de 8 meciuri f