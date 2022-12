Suporterii Argentinei au făcut spectacol alături de câștigătorii Cupei Mondiale de Fotbal 2022 (Video) Camponenții naționalei de fotbal a Argentinei au sarbatorit alaturi de fani caștigarea Cupei Mondiale de Fotbal 2022. In Argentina a fost declarata zi libera. Doar institutiile statului si bancile au fost deschise pana la ora locala 12.00. Dupa ce au coborat din avion, jucatorii au urcat intr-un autobuz descoperit. Thousands of fans welcomed their #FIFAWorldCup heroes home in the early hours! #Qatar2022 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 20, 2022 A homecoming to remember ! #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/CB6HaeThjC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 20, 2022 Zeci de mii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci fotbaliști, printre care și Lionel Messi, au fost la un pas sa fie rasturnați din autocarul descoperit din care au salutat mulțimea de suporteri in drumul de la aeroport pana la cantonamentul din incinta federației argentiniene de fotbal, relateaza publicația Mirror . Incidentul a avut loc in…

- Un moment periculos a avut loc in mijlocul euforiei si al agitatiei legate de sosirea in Argentina a campionilor mondiali. In drumul de la aeroport spre Ezeiza, autocarul decapotabil care transporta echipa nationala a trecut foarte aproape de un cablu electric si aproape ca i-a rasturnat pe cativa dintre…

- Benjamin, nepotul marelui Diego Armando Maradona, fiul lui Kun Aguero a vrut sa vada cu ochii sai cum Argentina scrie istorie la Cupa Mondiala din Qatar. Benjamin are doar 14 ani și este fiul lui Kun Aguero și al Gianninei, una dintre fiicele lui Maradona. Parinții sai au divorțat, dar au ramas in relații…

- Dupa ce Argetina a caștigat Cupa Mondiala, Martinez a fost declarat cel mai bun portar al turneului. La decernarea ”manușii de aur” fotbalistul a avut o reacție total neașteptat. Portarul echipei, Emiliano Martinez și-a pus distincția in dreptul organelor genitale, spre stupefacția asistenței. ¿Mi arquero?…

- Cupa Mondiala din Qatar s-a terminat cu o finala de vis, iar Argentina a cucerit al treilea titlu din istorie dupa ce a invins Franța la loviturile de departajare. De la golurile inscrise de Lionel Messi, Angel Di Maria, Kylian Mbappe și pana la intervențiile salvatoare ale lui Emiliano Martinez, mai…

- Selectionata Argentinei a cucerit al treilea sau titlu mondial dupa ce a invins Franta cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare, duminica seara, in finala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, in care scorul a fost egal, 3-3 (2-0, 2-2), la capatul prelungirilor, pe Lusail Stadium din Al Daayen. Articolul…

- Naționalele de fotbal ale Argentinei si Frantei se vor infrunta in finala Cupei Mondiale din Qatar, duminica, pe Lusail Stadium din Al Daayen, de la ora 17:00. Meciul va fi transmis in direct pe TVR 1. Atat Argentina cat și Franța au caștigat Cupa Mondiala de Fotbal de doua ori in istorie. Sud-americanii…

- Arabia Saudita a produs prima mare surpriza a Campionatului Mondial de fotbal din Qatar, prin victoria reusita in fata dublei campioane mondiale Argentina, scor 2-1 (0-1), marti, pe „Lusail Stadium” din Al Daayen, in Grupa C.Argentina a deschis scorul prin Lionel Messi (min. 10 - penalty), dar sauditii…