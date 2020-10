Suplimentarea cu 2.000 de posturi la DSP și Ambulanță, prelungită cu șase luni Guvernul a hotarat, in ședința de joi, prelungirea cu inca șase luni a masurii de suplimentare a numarului de 2.000 de posturi pentru personalul contractual necesar in cadrul directiilor de sanatate publica judetene si din București, precum si a serviciilor de ambulanta judetene si Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, relateaza Agerpres.”Masura estenecesara avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata decresterea semnificativa a numarului de cazuri de infectare cu noul coronaviruspe teritoriul Romaniei, care duce si la suplimentarea atributiilor personaluluimedical din cadrul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

