Stiri pe aceeasi tema

- Parascheva, cunoscuta si sub denumirea de Sfanta Vineri, este praznuita de catre crestinii ortodocsi in fiecare an pe 14 octombrie. In aceasta zi, conform traditiei,este interzis sa calci, sa cosi, sa faci mancare sau alte treburi in gospodarie, daca vrei sa eviti durerile de cap si cele oculare.

- Inalțarea Sfintei Cruci este cea mai veche și cea mai importanta dintre sarbatorile creștine inchinate cinstirii Crucii Mantuitorului. Prin acest eveniment creștinii comemoreaza doua evenimente deosebite in istoria lemnului crucii. Superstiții – ce este interzis sa faci pe 14 septembrie. Inalțarea Sfintei…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Inaltarea Sfintei Cruci, numita si Ziua Crucii, in fiecare an pe 14 septembrie. Aceasta este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii lemnului sfant.

- Prima sarbatoare din cursul anului bisericesc este praznuita de crestinii ortodocsi marti, 8 septembrie . Se spune ca de Sfanta Maria Mica sau Nasterea Maicii Domnului rugaciunile sunt mai ascultate ca oricand.

- In fiecare an, pe 29 august, Biserica Ortodoxa cinsteste Taierea Capului Sfantului Ioan Inaintemergatorul si Botezatorul Domnului. Conform credintelor populare, in aceasta zi nu se bea vin rosu si nu se mananca varza. Aceasta zi este marcata in calendar cu post.

- Adormirea Maicii Domnului 2020. Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului este praznuita de ortodocsi si catolici in fiecare an, pe data de 15 august. Ea este cunoscuta in Apus sub numele de Inaltarea cu trupul la cer a Maicii Domnului. Este sarbatoarea in amintirea zilei in care Fecioara Maria si-a dat…

- In timp ce rata imbolnavirilor atinge recorduri alarmante, Primaria Constanța intreține un focar de coronavirus – parcul de distracții din satul de vacanța, Mamaia. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 36. Interzis la leagane, permis la tiribombe apare prima data in TaBu .

- Timp de doua saptamani, credinciosii tin al treilea mare post din an, dupa cel al Pastilor si cel al Sfintilor Apostoli Petru si Pavel. Adormirea Maicii Domnului sau „Pastile verii“ reprezinta cea mai importanta sarbatoare inchinata Sfintei Maria, iar pentru romani este si ocrotitoarea marinarilor.