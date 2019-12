Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou bate la ușa, iar pe langa petrecere și mese imbelșugate, in ziua de 31 decembrie iși fac loc și numeroase tradiții și superstiții menite sa aduca fiecaruia un an plin de belșug și sa fie ferit de ghinioane.

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste, in cea de-a treia zi de Craciun, pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului…

- In ziua de Ajun, pe 24 decembrie, toate pregatirile pe care le fac gospodinele de la sate au un scop magic: ele vor sa stimuleze belsugul casei. Cel mai important dintre acestea este pregatirea „copturilor” - turtele, covrigii si colacii, ce se vor imparti fie ca daruri pentru colindatori, fie ca ofranda…

- Cerasela Rogen, mentor dezvoltare spirituala, a fost invitata la emisiunea "Lumea Nevazuta" pentru a explicat cum putem sa ne indeplinim cele mai arzatoare dorințe in aul 2020, dar și ce trebuie sa facem pentru a atrage succesul in viața noastra.

- Dupa ce ca au salarii uriase , incomparabil mai mari ca salariile altor bugetari si ale lucratorilor din mediul privat, angajatii Primariei Craiova primesc si sporuri de (Atentie!) „conditii periculoase sau vatamatoare“, corespunzatoare timpului lucrat. Potrivit unui document publicat pe site-ul Primariei…

- Noaptea de Sfantul Andrei este intr-un fel echivalentul romanesc al nopții de Halloween și este insoțita de multe tradiții romanești și superstiții. Ce trebuie sa facem și ce este interzis știe Cristina Vaduva și a sa invitata.

- In fiecare an, pe data de 8 Noiembrie, se serbeaza Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Ca la orice sarbatoare, in aceasta zi trebuie sa tinem cont de anumite lucruri. Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil sunt praznuiți in fiecare an, pe data de 8 noiembrie. Sfantul Arhanghel Mihail in limba ebraica,…