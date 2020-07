In focarul de COVID-19 de la abatorul companiei germane Toennies a actionat ca factor de transmitere masiva a coronavirusului un ‘superspreader’: o persoana infectata foarte contagioasa care a raspandit virusul pe o raza de circa opt metri in jurul sau. Mult peste distanta de 1,5 – 3 metri intre persoane recomandata de obicei pentru prevenirea […] The post „Superspreder” – un muncitor din abatorul Toennies a raspandit virusul opt metri in jur (Studiu german) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .