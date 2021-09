Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și Italia poarta negocieri privind modalitațile prin care poate sa-și protejeze producatorii de supermașini, inclusiv Ferrari și Lamborghini, de eliminarea planificata a vehiculelor cu motor cu combustie pana in 2035, potrivit unui ministru din guvernul lui Mario Draghi, relateaza…

- Prețul curentului pe piața libera a crescut cu 20% in ultima luna, ajungand la 138,94 euro/MWh, a doua cea mai mare valoare din Europa, pe prima poziție situandu-se Grecia, cu ceva mai mult peste 139 euro/MWh. De altfel, statele din Balcani, precum și Italia, Spania și Portugalia, adica toata zona sudica…

- Guvernul de la Roma a decis ca profesorii și studenții trebuie sa prezinte certificatul COVID inainte de a intra la cursuri, incepand din 1 septembrie. Documentul arata ca posesorul sau a fost vaccinat impotriva coronavirusului, are un test negativ pentru COVID-19 sau a trecut prin boala, informeaza…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca va trimite avioane, elicoptere si pompieri catre Italia, Grecia, Albania si Macedonia de Nord pentru a sprijini aceste tari in lupta impotriva incendiilor, informeaza AFP. Doua aeronave de tipul Canadair, de provenienta franceza, sunt trimise in zonele afectate…

- Aceasta scumpire intervine in contextul unor ingrijorari cu privire la o intensificare a variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2 si dupa ce studii au dovedit ca vaccinurile Moderna si Pfizer-BioNTech raman eficiente impotriva acestei variante. Comisia Europeana (CE), contactata de AFP, a refuzat sa faca…

- Comisia Europeana (CE) si-a prezentat miercuri planul in vederea atingerii obiectivului pe care si l-a stabilit de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030, prin 13 initiative care urmeaza sa transforme Uniunea Europeana (UE) in liderul tranzitiei ecologice si sa schimbe felul…