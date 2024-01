Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile la alimentele de baza ar putea sa creasca de la 1 februarie, daca Guvernul și reprezentanții marilor magazine nu cad de acord in privința prelungirii plafonarii adaosului comercial la un numar de produse. Pentru a preveni aceasta creștere de prețuri, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Agriculturii,…

- Guvernul va aloca 100 de euro per animal pentru crescatorii de vite de carne si bivolite, cat și ajutoare financiare pentru crescatorii de porci si pasari, a anunțat premierul Marcel Ciolacu in debutul ședinței de guvern de joi, 25 ianuarie.Aceste masuri vin in contextul protestelor fermierilor și transportatorilor…

- Ordonanțele de Guvern date dupa proteste intra la dezbatere luni, 22 ianuarie, in Senat. Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a convocat sesiune extraordinara. In cursul zilei de astazi, va intra in dezbatere procedura legislativa de aprobare a ordonantelor de urgenta adoptate de Guvern, in vacanta…

- Deputatul PSD de Vrancea, Laurențiu Marin, a declarat ca problemele ridicate de fermieri și transportatori incep sa-și gaseasca rapid rezolvarea, așa cum a promis premierul Marcel Ciolacu. Astfel, ministerele Agriculturii și Transporturilor duc la indeplinire angajamentele luate și dejaau redactat proiecte…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prin care solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa sustina unele masuri privind transportul…

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- UPDATE Se dau avize favorabile pe banda rulanta Proiectele de lege privind bugetul de stat si al asigurarilor sociale de stat pe 2024 au intrat de luni in dezbaterea comisiilor Parlamentului, votul final urmand sa fie dat miercuri in plen. Guvernul a aprobat, joia trecuta, proiectele de buget pe anul…

- Industria zaharului din Romania este in colaps, susține Federația Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania, care solicita Guvernului sa blocheze 3-4 luni, așa cum au facut și alte țari din UE, importurile de zahar din Ucraina. Doleanțele fermierilor sunt exprimate intr-o scrisoare adresata premierului…