- Liviu Dragnea afirma ca presedintele Klaus Iohannis va suporta consecintele atacurilor sale la adresa PSD si a Guvernului "Am luat decizia sa reactionam ", a spus Liviu Dragnea la Romania TV anuntand ca PSD si Guvernul vor raspunde de fiecare data de cate ori Iohannis va spune lucruri neadevarate.Liviu…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a reactionat la declaratiile de luni ale sefului statului, Klaus Iohannis - care a reiterat cererea de demisie a premierului Viorica Dancila - precizand ca actualul prim-ministru nu are motiv sa demisioneze si ca are sustinerea din partea…

- "Sunt convinsa ca s-a aflat pentru ca atitudinea domnului presedinte nu a pus intr-o lumina proasta presedintele sau premierul, aprecierile sunt la nivel national si acest lucru nu trebuie sa se intample. Am fost concentrata pe intalnirile pe care le-am avut si am privit vizita ca pe un lucru bun…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a declarat vineri, in contextul cererii presedintelui de a-si prezenta demisia Viorica Dancila, ca aceasta a fost instalata la Guvern cu complicitatea dintre Klaus Iohannis si Liviu Dragnea. „Viorica Dancila nu avea ce sa caute acolo, pe functia pe care o ocupa.…

- Liviu Dragnea a comentat declaratia presedintelui despre “intelegeri secrete cu evrei” . Presedintele Camerei Deputatilor, care a revenit din vizita in Israel, a spus ca aceste afirmatii au “o anumita doza de antisemitism”. “As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat joi ca declaratiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la vizita in Israel au "o anumita doza de antisemitism". "As vrea sa am totusi unul-doua comentarii in legatura cu afirmatiile domnului presedinte Iohannis. Ele sunt…

- Exista o ascensiune a "democratiilor iliberale" in Europa, a declarat duminica, intr-un interviu, presedintele francez Emmanuel Macron, care a adaugat ca independenta magistratilor este pusa in pericol in tari ca Polonia si Ungaria, dar si de catre "unii in Romania", salutand in acest context munca…

- In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi,…