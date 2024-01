Stiri pe aceeasi tema

- Albert Hofman (20 de ani) a fost imprumutat de Universitatea Cluj la divizionara secunda Unirea Dej. Atacantul a fost pariul lui Erik Lincar cand „studenții” jucau la matineu, dar o data cu promovarea in Superliga n-a mai avut prea multe șanse. 8 meciuri in 2 ani și-a fost luata decizia de a pleca de…

- FCU Craiova și Poli Iași disputa un meci amical la Buftea. Meciul se joaca acum și poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Echipele antrenate de Giovanni Costantino și Leo Grozavu disputa ultimul meci de pregatire dinaintea reinceperii Superligii. FCU Craiova - Poli Iași 0-0 Ultimul meci de…

- FCSB a invins-o pe Politehnica Iasi 3-1 (2-1), marti seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal.Alexandru Baluta (16) a deschis scorul pentru oaspeti, dupa o pasa venita de la un adversar. Poli Iasi a egalat zece minute mai tarziu (26), prin Robert Ion (26), fost jucator…

- Universitatea Craiova s-a impiedicat de Poli Iași și ratat ocazia de a urca pe locul doi in clasamentul Superligii de fotbal. Partida s-a disputat sambata, la Craiova, și a facut parte din etapa XX.

- Candva cunoscute ca echipe infrațite, Dinamo București și Universitatea Cluj nu și-au imparțit punctele luni seara pe stadionul Arcul de Triumf, in etapa a 19-a a Superligii, clujenii ducand toate cele trei puncte grație unicului gol marcat de fostul dina

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat ca l-a transferat pe Luis Phelipe (23 de ani) extrema de la Poli Iași. Brazilianul ajunge la liderul SuperLigii la doar cateva luni de la sosirea in campionatul Romaniei. Phelipe a semnat cu Poli Iași in vara, liber de contract, și a impresionat in primele…

- Ovidiu Sabau (55 de ani), antrenorul Universitații Cluj, considera ca echipa sa a meritat victoria in meciul cu FCU Craiova, scor 2-1. Universitatea Cluj a invins FCU Craiova, scor 2-1, și a inregistart prima victorie pe teren propriu in acest sezon de SuperLiga. ...

- Politehnica Iași i-a pus gand rau lui CFR Cluj, cu care se va confrunta sambata, in prima etapa a returului Superligii. Deși pornește cu șansa a doua, Poli Iași nu ia in calcul decat victoria! Poli Iași ocupa in prezent locul 12 in Superliga cu 17 puncte adunate, cu 4 mai puține decat ocupanta ultimului…