- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 29 iulie Ora 18.30 FC Argeș – Universitatea Cluj Ora 21.30 Farul Constanța – Chindia Targoviște Sambata, 30 iulie Ora 18.30 FC Voluntari – UTA Arad Ora 20.30 FC CFR 1907 Cluj – CS Mioveni […] Articolul CHINDIA VA…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat programul etapei a treia a Superligii. Meciul CS Universitatea Craiova – Rapid este programat duminica, 31 iulie, de la ora 21:30, in timp ce partida FCSB – FC U Craiova 1948 va inchide runda, luni, 1 august, de la ora 21:30. Vineri, 29 iulie Ora 18.30 FC Arges…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Etapa 1 Vineri, 15 iulie Ora 18.30 FC Hermannstadt – CS Mioveni Ora 21.30 Universitatea Craiova – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Sambata, 16 iulie Ora 18.30 FC Argeș – UTA Arad Ora 21.30 CFR 1907 Cluj […] Articolul CHINDIA ȘI-A…

- In clasament, Farul se afla pe locul patru, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decat FC Voluntari, ocupanta pozitiei a cincea, care are insa un meci in minus, urmand a juca in etapa in aceasta seara, de la ora 21.00, acasa cu FCSB.Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a noua a turneului…

- Sepsi Sf. Gheorghe a cerut lovitura de la 11 metri in minutul 4 al deplasarii de la Craiova, returul semifinalei Cupei Romaniei, cand Vladimir Screciu l-a tras evident pe Bogdan Mitrea in careu, la o faza fixa. In tur, covasnenii s-au impus cu 2-1Partida va fi televizata pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- In urma returului semifinalelor din aceasta saptamana, vor fi decise echipele care vor juca pentru trofeul Cupei Romaniei, in finala din 19 mai, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Miercuri, 11 mai, ora 19.30 (in direct la Digi Sport, Prima Sport, Orange Sport) FC Argeș - FC Voluntari (0-2 in tur)…

- FC Argeș joaca acasa cu FC Voluntari, de la ora 19:30, in manșa retur din semifinalele Cupei Romaniei. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Meciul tur a fost caștigat de ilfoveni, scor 2-0In cealalta semifinala se vor intalni Universitatea Craiova și…

- FRF a publicat programul duelurilor din returulul semifinalelor Cupei Romaniei, ediția 2021-2022. In meciul tur, FC Voluntari a caștigat cu scorul 2-0 in fața celor de la FC Argeș, in timp ce Sepsi OSK s-a impus, scor 2-1, impotriva Universitații Craiova.Cele doua partide din semifinalele Cupei Romaniei…