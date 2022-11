Stiri pe aceeasi tema

- Ce se da copiilor de Halloween? In fiecare an, pe data de 31 octombrie, atunci cand este celebrata aceasta sarbatoare, copii se costumeaza in fantome, vrajitoare sau vampiri și merg la casele oamenilor pentru a colinda. Sarbatoare este din ce in ce mai cunoscuta in Romania, iar mulți nu știu ce sa le…

- Legislația romaneasca nu condiționeaza salariile medicilor de performanțe. Managerul Spitalului Orașenesc Gaești arata cu degetul spre un coleg, medic, despre care spune ca nu a operat nici macar un pacient, timp de un an.

- Au facut cea mai buna impresie cu talentul lor artistic, dar și cu frumusețea și cu armonizarea pe scena. Imbracate multicolor, glamour și pline de energie, Andreea, Patricia, Bianca și Laura au cantat pentru publicul din Cairo, fiind senzația evenimentului de la inaugurarea unui complex de lux din…

- Vizitatorii din Egipt vor putea sa se opreasca din nou langa "Copacul Fecioarei Maria", un sit istoric din districtul Matariya din Cairo, un spatiu pe langa care ar fi trecut, potrivit credinciosilor, familia Mantuitorului Iisus in timpul fugii sale din Iudeea, informeaza Reuters luni. Fii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat marți ca guvernul va crește cu 50% premiile in bani pentru sportivii care au avut rezultate excepționale in ultima luna la mai multe discipline sportive – natație, atletism, canotaj, scrima, tenis de masa, haltere. ”Am avut o discuție cu ministrul Finanțelor și am decis…

- Dupa ce David Saranga, fostul ambasador al Israelului in țara noastra, a predat ștafeta, și-a facut incalzirea pe marginea terenului, apoi chiar a intrat in teren, noul ambasador. El se numește Reuven Azar, este diplomat de cariera, și a fost pana de curand director al grupului de lucru Israel-SUA-China…

- Noul ambasador desemnat al Statului Israel in Romania, Reuven Azar, a sosit deja la Bucuresti, potrivit unui comunicat de presa al misiunii diplomatice. Diplomat de cariera, Reuven Azar a detinut pana de curand functia de director al grupului de lucru Israel-SUA-China din cadrul Ministerului israelian…

- Videoclipurile șocante care circula pe rețelele de socializare arata momentul in care un om de afaceri saudit a murit dupa ce s-a prabușit in timpul unui discurs pe care il ținea la Conferința arabo-africana de la Cairo. In timpul discursului sau la Conferința arabo-africana din Egipt, celebrul diplomat…