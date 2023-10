Stiri pe aceeasi tema

- Foarte multe persoane se lupta cu kilogramele in plus. Nutriționiștii vin in ajutorul acestora cu o serie de sfaturi. Se pare ca, exita mai multe alimente care te pot ajuta sa pacalești foamea. Chiar daca au puține calorii, acestea te vor ajuta sa reduci pofta de mancare. Iata care sunt! Alimentele…

- Care este alimentul pe care ar trebui sa il consumi cat mai des. Face minuni pentru oricine și ajuta și la slabit, pentru ca are un numar redus de calorii. In plus, are și un preț accesibil și il putem gasi chiar și in ograda, daca locuim la țara. Iata despre ce este vorba și […] The post Alimentul…

- In cautarea unor alternative sanatoase și delicioase pentru a susține eforturile de pierdere in greutate, mulți entuziaști ai nutriției au descoperit o rețeta de clatite de dieta care promit sa fie sațioase, gustoase și sa ajute la slabit.

- Cu toții cunoaștem principiul de baza al pierderii in greutate: trebuie sa ardem mai multe calorii decat consumam. Putem face acest lucru, evident, prin creșterea exercițiilor fizice și scaderea aportului caloric. Pentru a reduce caloriile pe care le consumam, trebuie sa ne concentram dietele in jurul…

- Ingrediente necesare:o jumatate de varzatrei morcovio sfecla roșielegume cu frunze verzizeama de lamaieulei de maslineMod de preparare:Taie marunt varza, dupa care trece prin razatoare morcovii și sfecla.In funcție de ceea ce ai ales, salata verde, spanac sau rucola, adauga doua maini din aceste legume.Nu…

- Pierderea in greutate poate fi dificila, iar ceea ce funcționeaza pentru unii, s-ar putea sa nu funcționeze și pentru tine. Dar nutriționiștii ne dau cateva sfaturi pe care sa le respectam, pentru a pierde mai ușor in greutate.