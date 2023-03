Stiri pe aceeasi tema

- La 15 ani, Sabrina Voinea este revelația Cupei Mondiale de la Doha. Campioana europeana de junioare a dublat aurul la barna cu medalia de aur la sol. Cea mai mare dificultate (5.7), al doilea punctaj la executie (7.900) si un total,13.600 cu care a Sabrina a caștigat detașat ultima finala a gimnastelor…

- Antrenor federal din 1981, Octavian Bellu a fost antrenor coordonator al lotului de gimnastica din 1990. Bellu a condus echipa Romaniei la ultimele sase Olimpiade, iar rezultatele obtinute la JO, plus cele de la campionatele Mondiale si cele Europene.Are in palmares 16 medalii olimpice de aur si un…

- In aceasta perioada, arbitrele romance Iuliana Demetrescu și Mihaela Țepușa se afla in Qatar, la Doha, pentru a participa la seminarul de pregatire a Cupei Mondiale la fotbal feminin. Competiția va fi gazduita, in perioada 20 iulie - 20 august, in Australia și Noua Zeelanda, informeaza Federatia Romana…

- Sabrina a fost lansata in marea performanta de CS Farul Constanta, iar, din vara trecuta, are dubla legitimare, cu CSM Constanta. Gimnasta constanteana Sabrina Maneca Voinea a ocupat locul trei in clasamentul anului 2022 intocmit de Federatia Romana de Gimnastica, gratie unui sezon foarte bun, iar tanara…

- “Prima competiție sportiva din noua noastra Sala Polivalenta ne aduce o mare bucurie! Locul I pe țara este al Piteștiului, performanța fiind obținuta de catre Ashihara Karate Pitești, in urma clasamentului general: 40 de medalii, dintre care 12 de aur, 12 de argint și 16 de bronz! Felicitari campionilor…