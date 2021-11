Super-bogații care nu vor să lase o lețcaie copiilor lor Fostul star american al baschetului Shaquille O’Neal a anunțat ca nu va lasa moștenire averea sa de 400 de milioane de dolari copiilor sai. El nu este singurul. Alți bogatași au decis sa nu-și lase, in totalitate sau parțial, banii moștenitorilor lor. La fel ca Shaquille O’Neal, alte personalitați, milionari sau miliardari, au anunțat deja ca toata […] The post Super-bogații care nu vor sa lase o lețcaie copiilor lor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

