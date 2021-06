Supa de oase: beneficii, contraindicații și rețetă Deși nu suna chiar atat de apetisant cand auzim numele preparatului, aceasta supa aduce foarte multe beneficii organismului uman. Majoritatea acestor beneficii pe care le ofera supa de oase au legatura cu gelatina, colagenul obținut și mineralele extrase din osea in timpul fieberii. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nuca de cocos a devenit un aliment foarte apreciat in ultima perioada, insa puține persoane cunosc faptul ca aceasta are și foarte multe beneficii. Majoritatea oamenilor o aleg pentru gustul delicios, lucru foarte bun, caci consumul acesteie poate ajuta organismul intr-un mare fel. Are o valoare nutriționala…

- Ar trebui sa ai tot timpul in casa bicarbonat de sodiu, pentru ca este un ingredient minune, care nu ar trebui sa lipseasca din nicio gospodarie. Nu se folosește doar in prajituri, ci are o mulțime de beneficii și proprietați. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist.…

- Exista foarte multe neclaritați și dileme in jurul relației de cuplu. Majoritatea se intreaba care este „rețeta” perfecta pentru o relație armonioasa, echilibrata și plina de fericire și iubire. Din pacate, nu exista o rețeta pentru asta și lucrurile nu sunt așa cum ne sunt prezentate in filmele sau…

- Cu siguranța ai auzit de laptișor de matca. Este o secreție produsa de albine și se folosește pentru a hrani reginele. Acest laptișor de matca este secretat in glandele hipofaringiene ale albinelor și cu el se granesc toate larvele din colonie. Cuprins: Despre laptișorul de matca Laptișor de matca…

- Majoritatea mancarurilor pot fi reinterpretate și, pe langa faptul ca putem adauga condimente sau chiar alte produse pentru a le face pe gustul nostru, le putem și transforma rapid din rețete ”de dulce” intr-unele de post. Chiftelele sunt la indemana, iar rețeta lor este ușoara, fiindca in loc de carne…

- Imbogațește-ți meniul saptamanal cu diverse ciuperci comestibile, gustoase și savuroase. Ciupercile sunt ieftine și spornice, pot inlocui carnea și au un aport nutrițional bogat in minerale și proteine. Iar preparatele din ciuperci comestibile sunt deosebit de variate, de la ciupercile facute pe gratar,…

- Macrișul, pe numele lui științific Rumex acetosa, este știut și drept macriș de gradina sau macriș comun și este o planta erbacee perena din familia polygonaceae. Are frunze alungite, care sunt acrișoare la gust. Cuprins: Despre macriș Beneficii și proprietați ale macrișului Sporește imunitatea Ajuta…