- Indiferent de cate bogații naturale avem, cea mai importanta resursa este cea umana. In fiecare zi, 9 romani aleg sa plece din tara. E o hemoragie a forței de muncă pe care guverne la rând nu reuşesc s-o oprească. Speranţă se pune în mediul antreprenorial privat,…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Mediul de afaceri din Romania are nevoie de 200.000 de oameni astazi pentru a fi angajati, dar munca la stat este mai atractiva, sustine presedintele Federatiei Patronatului din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad. 'Avem o problema majora privind zona patronala, anume ca nu mai sunt oameni.…

- Fabrica Delphi Packard din orasul Moldova Noua, judetul Caras-Severin, in care lucreaza aproape 700 de persoane, se inchide la sfarsitul lunii martie din cauza lipsei de personal. Primarul Adrian Torma spune ca incearca sa gaseasca un alt mare investitor.

- Schimburile bilaterale au avut un aport semnificativ la cresterea economica de 7%, cea mai mare din UE, inregistrata de Romania in anul 2017, a punctat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer. "In anul 2017 Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana, peste 7%. In acest…