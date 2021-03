Suntem la turneul final! SCMU Craiova a învins Turda și se pregătește de promovare Echipa feminina de volei SCMU Craiova se afla intr-unul dintre cele mai bune momente ale ei din acest sezon. Dupa ce au debutat la turneul semifinal cu o victorie convingatoare in meciul cu CSU Oradea (3-0), fetele pregatite de Lucian Zlotea au reușit sa invinga și mult mai puternica formație din Turda, cu scorul de (25-21, 25-21, 25-19) Astfel, in urma acestui succes, Craiova va lupta pentru promovarea in prima divizie a voleiului romanesc indiferent de rezultatul din meciul cu Poli Timișoara, din ultima zi a turneului din Banie. SCMU Craiova: Mihaela Truța, Anca Manuc, Iulia Zlotea, Alexandra… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

