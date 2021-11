Stiri pe aceeasi tema

- Testele PCR sunt in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, așa cum s-au dovedit și in cazul altor variante, dar in ceea ce privește celelalte tipuri de teste, in special testele antigen rapide, se fac studii care sa evalueze acuratețea lor, a anuntat duminica…

- Datele preliminare sugereaza ca varianta Omicron prezinta ''un risc sporit de reinfectare'' comparativ cu celelalte variante, inclusiv Delta, varianta de coronavirus dominanta in prezent si cunoscuta ca fiind foarte contagioasa, mai multe informatii despre noua varianta (contagiozitate, severitatea…

- „Saptamana viitoare, am primit asigurari de la Oficiul National de Achizitii Centralizate, vor fi teste pe baza de saliva in scoli. Astazi se semneaza contractele subsecvente pentru primul lot, maine se semneaza contractele subsecvente pentru locurile 2 si 3, apoi este necesara o perioada legala de…

- Se pot efectua și analize medicale privind dozarea de anticorpi La Spitalul de Pediatrie din Ploiești sunt asigurate cetațenilor, la cerere, și o serie de analize medicale necesare in contextul pandemiei. Anunțul a fost facut de catre Primaria Ploiești, care are in administrare aceasta unitate medicala…

- Farmacia Hyperici Targoviște, in punctul de lucru Balaban, efectueaza teste antigen rapide pentru depistarea infecției SARS-CoV-2 (COVID-19). Testele sunt gratuite, Post-ul Farmacia Hyperici Balaban efectueaza teste gratuite pentru depistarea infecției SARS-CoV-2 apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Testele rapide pentru depistarea coronavirusului Testele rapide pentru depistarea coronavirusului nu sunt un intrument fiabil de diagnostic sau triaj pentru persoanele asimptomatice, evidentiaza un studiu realizat de un lant de clinici private din România. Potrivit MedLife,…

- Oamenii de stiinta din Africa de Sud au detectat o noua varianta de coronavirus cu mutatii multiple, dar inca nu au clarificat daca este mai contagioasa ori are capacitatea de a depasi imunitatea oferita de vaccinuri ori de o infectare anterioara, conform Reuters si Al Jazeera.