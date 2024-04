Stiri pe aceeasi tema

Se spune ca, pe cat de frumoasa este viața, pe atat de nedreapta este uneori. Și nu numai in politica. Totuși, parca nu viața-i nedreapta,...

- Știi un stomatolog bun? De cate ori ai primit aceasta intrebare? In contextul social, zambetul are un rol aparte in crearea primelor impresii. In viața privata, dinții frumoși, lipsiți de carii, infecții și alte complicații contribuie la crearea starii de bine, iar din punct de vedere medical, o dantura…

- COMUNICAT DE PRESA Luni, 8 aprilie, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, a avut loc sedinta de lucru ocazionata de desfasurarea la nivel national a campaniei Detector pentru viata. Un incendiu descoperit si anuntat din timp are sanse considerabil mai…

- Chiar daca magia cinematografiei ne aduce adesea cupluri de vis pe ecran, relațiile dintre actorii din spatele camerelor pot fi departe de romantism și armonie. De la tensiuni ascunse la certuri publice, Click! prezinta cațiva actori celebri care, in ciuda chimiei lor remarcabile pe ecran, se urau in…

- Un test de sange pentru depistarea cancerului de colon a dat rezultate bune intr-un studiu publicat miercuri, si ar putea oferi un nou tip de screening pentru o cauza principala a deceselor cauzate de cancer, in contextul in care cancerul colorectal este a doua cauza principala de deces prin cancer…

- Unul dintre rolurile practice ale matematicii in viața noastra este posibilitatea de a calcula diverse statistici și probabilitați. In diverse aspecte legate de viața de zi cu zi, se poate spune ca aceste medii au un rol mai degraba informativ, de a oferi o imagine de ansamblu. Altfel spus, daca exista…

- Daca Soarele s-ar "stinge" asemeni unui bec, ultimele raze ar ajunge pe Pamant dupa aproximativ opt minute, timpul necesar luminii sa strabata distanța. Apoi am observa doar lumina extrem de slaba a stelelor si planetelor indepartate, insa intunericul va fi mult mai profund decat cel dintr-o noapte…

- REȘIȚA – Clubul CSM Reșița nu a ramas indiferent la inițiativa fostului fotbalist Casian Doana de a ajuta un baiețel reșițean care trece printr-un moment dificil al vieții sale! Așadar, secțiile de fotbal și handbal s-au mobilizat, iar in zilele de vineri și sambata, cand se vor disputa meciuri in…