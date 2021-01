Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7.000 de timișeni s-au inscris deocamdata in etapa a II-a a campaniei de vaccinare anti-Covid. La Timișoara se deschid doar doua centre din cele 11 anunțate inițial, iar in restul județului vor mai fi șase, luni, in prima zi din etapa a II-a. In alte orașe mari din țara vor fi deschise mult…

- Timișul va avea, incepand de luni, un numar de noua centre de vaccinare, dintre care doua in Timișoara. Deja sunt mii de oameni care doresc sa beneficieze de imunizare impotriva Covid 19, cu ajutorul vaccinului. Incepand cu dimineața zilei de luni, 18 ianuarie, in intreg județul vor fi deschise publicului…

- Timișenii care se pot imuniza in etapa a II-a de vaccinare anti-Covid au la dispoziție doar opt centre care vor fi deschise luni, cu noua fluxuri. Doua dintre ele, cu trei fluxuri, sunt deschise in Timișoara, deși autoritațile vorbeau inițial despre 17. Alte șase sunt in restul județului.

- A fost vaccinat aproape tot personalul medical care a dorit acest lucru, astfel ca prima etapa de imunizare a luat sfarșit la Arad inainte cu cateva zile de termenul fixat, deși numarul cadrelor medicale nevaccinate este mare.

- In judetul Suceava se vor organiza 22 de centre de vaccinare in 16 localitati, cu 8 mai putin decat se anuntase initial, a declarat intr-o conferinta de presa prefectul Alexandru Moldovan, citat de Agerpres. Astfel, in orașul Vatra Dornei va fi un singur de vaccinare, cu 3 echipe.

- Timișorenii se vor putea vaccina anti-Covid in 17 centre de vaccinare care vor fi deschise in oraș. Noua vor funcționa in spații private, dintre care unul va fi deschis in Iulius Mall. Municipalitatea așteapta finanțare pentru a le pune la punct pe toate.

- Dupa ce a fost criticat pentru debutul lent al campaniei naționale de vaccinare, guvernul Franței a promis, miercuri, ca va deschide mai multe sute de centre de vaccinare in saptamanile viitoare, relateaza Agerpres.GabrielAttal, purtatorul de cuvant al guvernului, a declarat ca numarul spitalelor incare…

- Judetul Ialomita se pregateste pentru campania de vaccinare anti-COVID. Directia de Sanatate Publica a anuntat ca vor fi deschise 8 centre de vaccinare in Baragan, in prezent fiind desfasurate activitati pentru dotarea acestora.