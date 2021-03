Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații propune ca farmaciile comunitre și oficinile comunitare rurale sa poata desfașura activitați de testare rapida antigenica pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2, informeaza Agerpres.

- Testarea și vaccinarea impotriva COVID-19 se vor face și in farmacii, prevede o Ordonanța de Urgența adoptata in ședința de Guvern de aseara. Condițiile exacte in care se vor face testarea și vaccinarea... The post Testarea și vaccinarea impotriva COVID-19 se vor face și in farmacii appeared first on…

- Experții in siguranța vaccinurilor de la Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se intalnesc marți pentru a studia siguranța vaccinului AstraZeneca, dupa ce mai multe țari au suspendat utilizarea serului din cauza temerilor privind apariția unor cheaguri de sange la cei imunizați cu acest vaccin, scrie…

- Peste 51.000 de romani au fost vaccinați luni și au fost inregistrate 140 de reacții adverse, anunța Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). DOCUMENTUL poate fi citit AICI Un numar de 42.359 de persoane au primit prima doza de…

- Fostul prim-ministru, Ion Chicu, a venit cu replica, dupa ce președinta Maia Sandu a declarat ca in bugetul pentru 2021 nu au fost prevazute fonduri pentru a procura vaccinuri anti-Covid. „In legea bugetului 2021 am rezervat in fondurile de intervenție a guvernului 277,82 mil. lei pentru finanțarea…

- Testarea epidemiologica și vaccinarea angajaților ocupa primul loc in topul beneficiilor nou incluse in Codul Fiscal care vor fi acordate de catre angajatorii din Romania, urmate de sumele acordate pentru telemunca in limita a 400 lei și cele pentru educația timpurie a copiilor, potrivit unui sondaj…

- Pana ieri au fost vaccinati 54 militari MApN si niciun angajat MAI, informeaza Institutia Prefectului Judetului Tulcea. Pana ieri, 13.02.2021 echipe mobile din cadrul DSP Tulcea au efectuat a doua doua de vaccin la centrele sociale pentru un numar de 527 beneficiari.Institutia Prefectului Judetului…

- Un numar total de doze administrate de vaccin impotriva COVID 19 Pfizer BioNTech incepand cu data de 27 decembrie 2020 este de 609.396, la un numar de 534.346 persoane, a transmis Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 .Potrivit datelor puse la dispozitia…