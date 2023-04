Uniunea Europeana ar putea sa ia in calcul interzicerea hartiei igienice, in urmatorii ani, in statele membre, dupa ce oamenii de știința au anunțat ca aceasta conține substanțe periculoase pentru organism. In plus, UE are o serie de obligații asumate prin Acordul de la Paris privind respectarea schimbarilor climatice. Masura ar putea fi luata in contextul in care Agenția europeana a produselor chimice (ECHA), sesizata de cinci țari UE, va evalua o propunere de interzicere pana in 2026 a unei substanțe chimice periculoase, cunoscuta sub numele de polifluoroalchil (PFAS), folosita in procesul de…