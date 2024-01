Sunt bancherii centrali în spatele acalmiei prețurilor? In ultimii doi ani, bancherii centrali au fost la originea unei serii de majorari ale ratelor dobanzilor pentru a combate creșterea vertiginoasa a prețurilor, iar de cateva saptamani se afla in centrul unei dezbateri: au contribuit intr-adevar la incetinirea inflației? Uneori laudați pentru ca sunt pe cale sa reușeasca in „pariul” lor impotriva spiralei scumpirilor, […] The post Sunt bancherii centrali in spatele acalmiei prețurilor? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial al FMI a avertizat ca bancile centrale trebuie sa acționeze cu prudența in ceea ce privește reducerea ratelor dobanzilor in acest an, deoarece așteptarile pieței privind o politica monetara mai relaxata ar putea alimenta o noua explozie a inflației. Pentru Gita Gopinath, primul director…

- BNR a menținut rata dobanzii-cheie, conform așteptarilor economiștilor și analiștilor. Guvernatorul BNR exclusese sa discute despre reduceri de dobanda pana cand inflația va scadea „semnificativ”, iar procesul de dezinflație va deveni cu adevarat ireversibil, arata un raport al Erste Bank.

- Bancherii centrali iși regandesc tardiv abordarea in ceea ce privește previziunile economice, dupa eșecurile lor de a detecta cea mai recenta explozie inflaționista. Banca Centrala Europeana, Rezerva Federala, Banca Angliei și aslte instituții nu au reușit sa vada cum sfarșitul blocajelor Covid-19…

- Bancherii centrali sunt acuzați ca au reacționat prea lent la semnele care arata ca criza inflației se disipeaza, la mai puțin de doi ani dupa ce au fost criticați pentru ca au reacționat cu intarziere la cea mai brutala creștere a prețurilor din ultima generație. Unii factori de decizie avertizeaza…

- Bancherii centrali susțin ca lupta impotriva inflației, dar au devenit specialiști in comunicate lipsite de claritate. Politica monetara a costurilor de imprumut pare un joc de alba-neagra pe nervii cetațenilor, companiilor și guvernelor. Banca Centrala Europeana ar putea fi nevoita sa majoreze din…

- Omul de afeceri Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in Romania in vremea președintelui Donald Trump, a indemnat autoritațile de la București sa negocieze mai ferm pentru intrarea Romaniei in Spațiul Schengen, in contextul in care, in decembrie 2023, Romania ar putea avea șansa unui nou…

- Toata lumea se straduiește sa vada incotro se indreapta ratele dobanzilor. Investitorii sunt neliniștiți. Bancherii centrali, mai ales cei americani, incearca sa proiecteze calm, dar și ei sunt in ceața. Economiștii ar dispune de cateva instrumente pentru a arata calea de urmat. Dar acestea nu sunt…

- Campanie de promovare " Fii tu eroul din spatele uniformei de polițist! ", polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița The post Campanie de promovare ” Fii tu eroul din spatele uniformei de polițist! „.VIDEO first appeared on Partener TV .