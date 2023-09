Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Medvedi s-a reintors sa spuna povești induioșatoare de iubire, iar cea mai noua lansare a sa se intituleaza simplu, dar cuprinzator: ,,Tu”. Frumusețea piesei ,,Tu” sta in amalgamul dintre instrumentalul melodios și versurile care celebreaza și onoreaza iubirea, reușind sa construiasca impreuna…

- ANTONIA revine cu inca un hit numit “Moonlight”, in colaborare cu KiDi. Piesa este plina de influențe afrobeats, combinate cu un instrumental captivant și cu vocile impecabile ale ANTONIEI, creand o calatorie muzicala care te transporta sub farmecul lunii africane. Piesa este o celebrare a iubirii,…

- Oricat aș vrea sa nu ma ai, sunt in sevraj Muzical vorbind, va veți delecta cu o combinație spumoasa de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apasatoare stari. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține caștile ocupate cu noua lor bucata muzicala. ,,HAOS” vorbește despre atașamente toxice,…

- Imagine Dragons a lansat piesa “Children of the Sky”, inspirata de jocul SF Starfield, care sosește in magazine și online miercurea viitoare, 6 septembrie 2023. Imagine Dragons a creat piesa avand in vedere universul Starfield. Orchestrația reflecta o intrebare introspectiva despre locul nostru in univers…

- la finalul cursei de 35 km sportiva slovaca Hana Burzalova fiind ceruta de sotie de iubitul ei, atletul Dominik Cerny, in varsta de 25 de ani.Hana Burzalova se pregatea sa treaca linia de sosire a cursei de 35 km mars in anonimatul locului 28, insa cand era pe punctul de a incheia proba in 3h02'47'',…

- Good girls never had shit to say/But bad girls come my way… Sunetul excepțional, combinat cu voci excepționale creeaza adevaratele hituri. Cea mai tare gașca pe care ai vazut-o in ultimul timp, SICKOTOY, INNA, ANTONIA și Eva Timush au un cuvant de spus in industria muzicala și anume ca a venit momentul…

- Mii de inimi cucerite și 100K de videoclipuri realizate de oameni indragostiți pe sound-ul piesei ,,Totul meu”, la numai o luna de la lansare. Dupa acest succes, ADI s-a decis sa reinventeze aceasta piesa, iar in dreapta lui sta nimeni alta decat Holy Molly. Fiecare vers conturat de ADI și cules din…

- Should I cut tomorrow? “Shurakato”, cea mai recenta piesa lansata de Minelli, promite sa te cucereasca cu melanjul instrumental, care te va face sa te miști și sa lași deoparte orice inhibiție. Piesa este una vibranta, ce exploreaza povestea unei iubiri la distanța, care aduce dezechilibru și un sentiment…