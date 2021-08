Stiri pe aceeasi tema

- Giovanni Becali, cel care a intermediat mutarea lui Olimpiu Moruțan la Galatasaray, susține ca FCSB ar fi putut sa obțina 7 milioane de euro in schimbul mijlocașului ofensiv in varsta de 22 de ani. Moruțan s-a transferat de la FCSB la Galata pentru 4,2 milioane de euro, a anunțat patronul Gigi Becali.…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat luni ca a ajuns la un acord cu Galatasaray pentru transferul lui Olimpiu Moruțan. Fatih Terim, tehnicianul formației turce, a oferit o prima reacție cu privire la aducerea fotbalistului român. Finanțatorul FCSB a dezvaluit ca suma de transfer va ajunge…

- Și FC Botoșani, fosta echipa a lui Olimpiu Morutan (22 de ani, mijlocaș ofensiv), are de caștigat dupa transferul acestuia la Galatasaray. Moruțan s-a transferat de la FCSB la Galata pentru 4,2 milioane de euro, a anunțat patronul Gigi Becali. Turcii vor mai achita inca 1,5 milioane daca echipa lui…

- Galatasaray Istanbul l-a transferat pe Olimpiu Moruțan dupa ce a facut o ultima oferta: 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane de euro daca echipa turca se va califica in grupele Europa League, a anunțat patronul roș-albaștrilor. „Da, l-am vandut pe Morutan la Galatasaray. Suma este de 5,7…

- Olimpiu Morutan pleaca de la FCSB. Mijlocașul roman a semnat cu Galatasaray, a anunțat patronul Gigi Becali. Galatasaray l-a luat ape Moruțan dupa ce a facut o ultima oferta: 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane de euro daca echipa turca se va califica in grupele Europa League, a anunțat patronul…

- Transferul lui Olimpiu Moruțan (22 de ani) la Galatasaray are șanse de reușita din ce in ce mai mici. Gigi Becali, patronul de la FCSB, spune ca nu il mai vinde pe mijlocaș. Sambata, Gigi Becali anunța ca transferul lui Moruțan la Galatasaray este facut in proporție de 99%. La mai puțin de 48 de ore…

- Fatih Terim (67 de ani), antrenorul lui Galatasray, l-a contrazis pe Gigi Becali, patronul de la FCSB, care declarase ca transferul lui Olimpiu Moruțan este „99% rezolvat”. Sambata, Gigi Becali anunța ca transferul lui Moruțan la Galatasaray este facut in proporție de 99%. „Inseamna ca s-au hotarat…

- Marius Șumudica (50 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, nu crede in șansele ca Bogdan Stancu (33) sa ajunga la FCSB. Transferul lui Bogdan Stancu, lovitura incercata de Gigi Becali in aceasta perioada de mercato, pare sa aiba șanse mici de reușita. Marius Șumudica, fost adversar al „Motanului” in Turcia,…