Probleme pentru Olimpiu Moruţan în Turcia In vara anului 2023, Olimpiu Moruțan (24 de ani) a plecat de la Galatasaray și a ajuns la Ankaragucu, formație alaturi de care a semnat un contract valabil pe urmatorii trei ani. Transferul la Ankaragucu a fost unul inspirat pentru Olimpiu Moruțan, care a devenit titular și a avut evoluții apreciate in Turcia. Ramane de vazut ce se va intampla cu fotbalistul pana la finalul sezonului, mai ales ca se așteapta ca mijlocașul sa faca parte din lotul lui Edi Iordanescu pentru ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

Sursa articol si foto: cugetliber.ro

- Clujeanul Olimpiu Moruțan (24 de ani) a oferit imaginile saptamanii in Turcia, in ciuda eșecului suferit de formația lui, Ankaragucu, in fața lui Galatasaray, scor 0-3. Olimpiu Moruțan a evoluat pentru FC Universitatea Cluj la nivel de juniori, debutand la prima echipa in sezonul 2015-2016. Momentul…

- Olimpiu Moruțan (24 de ani) a oferit imaginile saptamanii in Turcia, in ciuda eșecului suferit de formația lui, Ankaragucu, in fața lui Galatasaray, scor 0-3. Olimpiu Moruțan a evoluat in primele 45 de minute ale meciului Ankaragucu - Galatasaray, din runda cu numarul 26 a primei ligi din Turcia. Prestația…

- Galatasaray e la un pas de transferul lui Serge Aurier (31 de ani), fundașul dreapta de la Nottingham Forest. In acest caz, mutarea lui Cristi Manea in Turcia e aproape cazuta. Galata l-a pierdut pe titularul postului de fundaș dreapta, Sasha Boey, vandut la Bayern Munchen. Turcii au inceput apoi cautarile…

- Federatia Turca de Fotbal a decis sa suspende toate ligile dupa ce arbitrul care a oficiat meciul dintre Ankaragucu, la care joaca romanul Olimpiu Morutan, si Rizespor, a fost agresat, luni, de mai multi barbati, intre care presedintele clubului Ankaragucu.

- Incident fara precedent petrecut in prima liga de fotbal a Turciei, unde arbitrul Halil Umut Meler, cel mai bine cotat central turc, a fost luat la bataie de presedintele clubului Ankaragucu, suparat ca formația sa a fost egalata in ultimul minut de Rizespor. Olimpiu Morutan a deschis scorul pentru…

- Federația Turca a reacționat prompt dupa incidentele care au avut loc luni seara. Și a hotarat ca niciun meci sa nu se mai joace pana la o urmatoare decizie. CONTEXT: Dupa Ankaragucu - Rizespor 1-1, meci in care romanul Olimpiu Moruțan a inscris. ...

- Scene socante in Turcia! Patronul clubului Ankaragucu l-a lovit cu pumnul pe arbitrul meciului cu Rizespor, de fața cu Moruțan/ VideoPresedintele clubului turc Ankaragucu din Super Lig a lovit cu pumnul in fata un arbitru dupa ce a intrat pe teren in urma remizei echipei sale cu Rizespor, scor 1-1.…

- Meciul dintre Ankaragucu și Rizespor, incheiat cu scorul de 1-1, a fost umbrit de incidentele petrecute pe teren dupa fluierul final. Arbitrul partidei a fost lovit de patronul gazdelor, nemulțumit ca echipa sa a fost egalata.