Invitat in episodul #17 al podcastului „Profu' de Sport”, Marius Șumudica (52 de ani) a povestit cu mult umor un episod tensionat petrecut in perioada in care evolua pentru Debrecen, in Ungaria. In 2002, Marius Șumudica ajungea la Debrecen, in Ungaria. A urmat cea mai prolifica perioada din cariera de fotbalist, una presarata cu multe peripeții. VIDEO. Marius Șumudica, la „Profu' de Sport”: „E groasa, stai, ca pe urma trebuie sa-mi pun dinții. ...