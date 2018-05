Summitul Trump-Kim Jong un va avea loc la Singapore, n 12 iunie

Stiri pe aceeasi tema

- Summitul istoric intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc la 12 iunie in Singapore, potrivit unui anunt facut joi pe Twitter de liderul de la Casa Alba, transmit agentiile internationale de presa.''Intalnirea extrem de asteptata intre Kim Jong-Un…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, probabil se vor intalni in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap.Citește și: Cand va avea loc mitingul de un milion de oameni al…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, probabil se vor intalni in Singapore, in luna iunie, afirma, sub protectia anonimatului, oficiali citati de cotidianul Chosun si de agentia de presa Yonhap.

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat luni convins ca summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc, mentionand Singapore ca loc posibil pentru aceasta intalnire prevazuta pana la inceputul lunii iunie, transmite AFP."Cred ca summitul va avea loc, personal cred…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a aratat luni convins ca summitul istoric cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, va avea loc, mentionand Singapore ca loc posibil pentru aceasta intalnire prevazuta pana la inceputul lunii iunie, transmite AFP. "Cred ca summitul va avea loc, personal…

- Presedintele american Donald Trump a salutat vineri întâlnirea dintre liderul nord-coreean Kim Jong Un si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, recunoscând acest summit istoric chiar daca a exprimat dubii cu privire la cât de mult ar putea dura diplomatia pozitiva, informeaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat vineri seara (dupa ora locala) decizia Coreei de Nord de a suspenda testele nucleare si cu rachete, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trump a reactionat prin modalitatea sa predilecta, un tweet - un mesaj in reteaua Twitter: "Coreea de…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a dat acordul pentru un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, a scris miercuri pe Twitter ca exista in prezent 'o sansa buna' ca liderul nord-coreean sa renunte la arme nucleare, relateaza AFP. Presedintele american a transmis de asemenea pe…