La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Corei, are loc vineri primul summit inter-coreean din ultimul deceniu, relateaza Reuters. Dupa prima strangere de mana dintre liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, au urmat momente ceremoniale. Unul dintre acestea a constat in semnaturile in cartea de onoare din Casa Pacii, locul unde se desfasoara intalnirea. "Acum incepe o noua istorie. O era a pacii, incepand de la originea istoriei", a scris Kim. Din delegatia oficiala nord-coreeana fac parte inca noua persoane, printre care Kim Yong Nam, seful…