Summit-ul BRICS: Care sunt mizele celor 5 mari puteri emergente Marți incepe la Johannesburg intalnirea la nivel inalt a liderilor Braziliei, Rusiei, Indiei, Chinei și Africii de Sud. Aceste state sunt cunoscute drept grupul BRICS, un acronim al denumirilor din limba engleza. Rațiunea inițiala a acestui tip de agregare a fost construirea unei contraponderi la G7 și la sistemul financiar și comercial dominat de SUA. […] The post Summit-ul BRICS: Care sunt mizele celor 5 mari puteri emergente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana viitoare, președintele Chinei, Xi Jinping, se va deplasa in Africa de Sud, unde va efectua o vizita de stat si va participa la summitul tarilor BRICS, a anuntat vineri, 18 august, Ministerul Afacerilor Externe chinez, informeaza Agerpres . Africa este o noua miza diplomatica pentru Occident,…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut guvernului sau, in discursul rostit la summitul Rusia-Africa de la Sankt-Petersburg, sa organizeze in Rusia o competiție sportiva cu participarea, anul viitor, a Rusiei, Braziliei, Indiei, Chinei și Africii de Sud. Propunerile sunt publicate pe site-ul Internet…

- Reuniunea de luna viitoare a Braziliei, Rusiei, Indiei, Chinei și Africii de Sud de la Johannesburg se vrea o etalare de putere a gruparii BRICS in fața Occidentului. Cu toate acestea, una dintre temele principale va fi tensiunea abia ascunsa in jurul rolului Chinei. Inventata de economiștii de la Goldman…

- Summit-ul recent de la Vilnius a reconfirmat sprijinul pe termen lung pentru Ucraina in fața agresiunii Rusiei și determinarea de a descuraja agresiunile de tip hibrid asupra statelor aliate. Atenția publicului și a liderilor politici și militari a revenit asupra realitaților imediate care modeleaza…

- Arestarea lui Vladimir Putin ar insemna a declara razboi Rusiei, a afirmat presedintele sud-african Cyril Ramaphosa in documente publicate marti, in plina dezbatere nationala asupra primirii presedintelui rus in tara pentru a participa la summitul BRICS, scrie Agerpres. Putin este invitat la summit,…

- Militarii americani și-au trimis timp de zece ani e-mailurile catre un aliat al Moscovei unde sunt activi mercenari Wagner. Cauza ar fi, aparent, o greșeala de tastare. E-mailurile destinate domeniului „.mil” al armatei americane au fost trimise timp mulți ani catre Mali, o țara din Africa de Vest.…

- Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan dropped his resistance to Sweden joining the alliance late Monday evening, on the eve of a landmark NATO summit in Vilnius which is set to discuss Ukraine’s own push for membership, according to Euractiv. Erdogan’s last-minute change of position came after an…

- Caderile de zapada i-au luat prin surprindere luni pe locuitorii din Johannesburg si din alte regiuni ale Africii de Sud, un fenomen meteorologic rar in aceasta tara, unde autoritatile au avertizat asupra unor posibile inchideri de drumuri si a riscului de scadere a temperaturilor. Locuitorii din Johannesburg…