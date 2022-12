Stiri pe aceeasi tema

- Summitul UE a fost marcat de arestarea vicepresedintelui Parlamentului European, Eva Kaili, sub acuzația de corupție, a declarat premierul Viktor Orban. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Premierul maghiar nu rateaza nici un moment sa faca glume sau sa atace instituțiile europene! 'Rebelul' din Estul Europei, un aliat al lui Vladimir Putin, rade acum și face glume pe seama scandalului in care e implicat vicepreședintele Parlamentului European, Eva Kaili, inculpata la Bruxelles cu…

- Premierul ungar Viktor Orban, care se confrunta personal cu acuzatii de coruptie, a ironizat, luni, pe Twitter, scandalul din Parlamentul European in care a fost implicata eurodeputata Eva Kaili din Grecia, postand o fotografie cu oficiali care rad, insotita de mesaj ce sugereaza o interpretare in spiritul…

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene. Parchetul federal nu a furnizat niciun nume cand a…

- Viktor Orban isi continua „luptele” directe cu Uniunea Europeana. Considera ca Ungaria este o victima a deciziilor de la Bruxelles si prevesteste desfiintarea blocului comunitar. Premierul maghiar vede sancțiunile impotriva Rusiei drept o „bomba” asupra economiei. A comparat „caderea” UE cu destramarea…

- Premierul ungar Viktor Orban a spus ca la summitul liderilor Uniunii Europene ii va indemna sa revizuiasca politica de sancțiuni impotriva Rusiei. Potrivit Европейская Правда, Orban a scris despre aceasta pe Facebook. "Pentru economia maghiara și familiile maghiare, sancțiunile eronate de la Bruxelles…

- Premierul maghiar Viktor Orban a atacat din nou conducerea Uniunii Europene, acuzandu-i pe „cei de la Bruxelles” ca i-au mințit pe europeni in legatura cu sancțiunile impuse Rusiei, potrivit Hirado.hu.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat luni ca sancțiunile Uniunii Europene impotriva Rusiei au avut „efect invers”. „Europa s-a impușcat singura in picior”, a spus acesta, adugand ca așteapta un raspuns de la Bruxelles cu privire la „cat timp vom continua sa facem acest lucru", scrie Reuters.