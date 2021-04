Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 aprilie agențiile de presa internaționale anunțau restricțiile Rusiei asupra spațiului de zbor de-asupra Ucrainei. In același timp Moscova a restricționat accesul navelor de razboi straine in apropierea Peninsulei Crimeea. Deciziile vin pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Rusia și Occident.…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a început retragerea trupelor mobilizate în ultimul timp în Crimeea si în zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS,…

- Doua nave de razboi ale Rusiei au tranzitat sambata stramtoarea Bosfor catre Marea Neagra, iar alte 15 vase mai mici au finalizat transferul catre aceasta mare, Moscova consolidandu-ti prezenta navala in contextul relatiilor tensionate cu Occidentul si cu Ucraina, transmite Reuters. Cresterea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut marti Rusiei sa-si retraga trupele pe care le comaseaza la frontiera cu Ucraina si a subliniat ca Alianta Nord-Atlantica, nu Moscova, este cea care va decide daca Ucraina va deveni membra a organizatiei, informeaza Reuters. ''In ultimele saptamani…

- Fostul ministru al Apararii, Gabriel Leș (PSD), vorbește despre tensiunea in creștere dintre Ucraina și Rusia. Cele doua țari se tatoneaza din nou, dupa razboiul iscat in urma Euromaidanului. Kievul si aliatii sai occidentali acuza Moscova ca maseaza trupe la frontiere si pe separatisti ca provoaca…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- 'Rusia este parte a conflictului si nu mediator' in estul Ucrainei, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, care s-a deplasat marti in zona controlata de Kiev in Donbas, in cadrul vizitei sale in Ucraina, oficialul european invitand totodata Moscova sa garanteze Misiunii…